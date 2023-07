Irak zet Zweedse ambassadeur uit vanwege geplande koranverbranding

Irak heeft donderdag de Zweedse ambassadeur het land uitgezet uit protest tegen de geplande koranverbranding in Stockholm. Honderden mensen bestormden eerder op de dag al de Zweedse ambassade in Bagdad en stichtten er brand.

Irak zegt ook zijn ambassadeur in Zweden te hebben teruggeroepen. Tegelijkertijd werd de werkvergunning van de ambassadeur van Zweden in Irak opgeschort.

De Zweedse politie had anti-islambetogers toestemming gegeven om donderdag een koran te verbranden bij de Iraakse ambassade in de hoofdstad. Die geplande koranverbranding schoot Irak in het verkeerde keelgat.

Honderden aanhangers van de sjiitische geestelijke Muqtada al-Sadr bestormden donderdagnacht de Zweedse ambassade in Bagdad en stichtten er brand. Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat het personeel in veiligheid is, maar neemt het de Iraakse autoriteiten wel kwalijk dat zij het personeel niet beschermden.

Het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de bestorming veroordeeld. Maar het ministerie waarschuwde Zweden ook dat Irak de diplomatieke banden zou verbreken als er nog een incident plaatsvindt met het verbranden van een koran.

Het is niet voor het eerst dat zo'n incident plaatsvindt in Zweden. In juni verbrandde een Irakees pagina's van een koran. Daarvoor had hij ook een vergunning aangevraagd, die hij van de politie kreeg. Naar aanleiding van die actie riep Al-Sadr zijn volgelingen op tot een protest tegen Zweden en de uitzetting van de Zweedse ambassadeur.