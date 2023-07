België maakt 'homogenezing' strafbaar en dreigt met gevangenisstraffen

Het Belgisch parlement stemt in met het strafbaar stellen van therapieën om iemands seksuele geaardheid of identiteit te veranderen of te onderdrukken. Mensen die zich schuldig maken aan ‘conversiepraktijken’ of ‘homogenezing’ riskeren een gevangenisstraf of een boete.

Als het misdrijf in een professionele context plaatsvond, kan een Belgische rechter een beroepsverbod tot vijf jaar opleggen. Daarnaast kan de rechter besluiten een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar op te leggen of een boete tot 2.400 euro te geven.

Ook het voorstellen van of aanzetten tot conversietherapie wordt strafbaar. Net als er reclame voor maken.

België is niet het eerste Europese land waar conversietherapie verboden is. Zo is het bijvoorbeeld ook in Frankrijk, Spanje, Duitsland, Oostenrijk en Malta verboden.

Wat is 'homogenezing'? Bij zogenoemde conversietherapie wordt bijvoorbeeld met gebedssessies en duiveluitdrijving geprobeerd mensen te 'genezen' van hun geaardheid. Iets wat helemaal niet kan. Dit zou geberurt vooral bij clubs die verbonden zijn aan streng christelijke stromingen.

Betrokkenen kunnen bij dit soort therapieën psychisch onder druk worden gezet, of ziekmakende medicijnen of elektrische schokken toegediend krijgen als zij reageren op homo-erotische afbeeldingen.

Raad van State raadde strafbaar stellen in Nederland af

In Nederland wilden VVD, D66, PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren in 2022 ook dat 'homogenezing' in Nederland strafbaar werd. De Raad van State - die er in 2023 advies over gaf - was daar echter kritisch over. De Raad zei er "begrip" voor te hebben, maar geen reden te zien om het wetboek aan te passen.

Volgens de Raad zijn er al andere gronden waarop iemand die conversietherapie aanbiedt, bestraft kan worden. Bijvoorbeeld voor mishandeling of dwang. Daarom vond de Raad dat de voorgestelde wet niets toevoegde aan wat er nu al kan.

Ook benadrukte de Raad - wat de initiatiefnemers zelf ook al aangaven - dat sommige mensen zelf conversietherapie wíllen. Hoewel de Raad eraan toevoegde dat het lastig is om het vrijwillige karakter van de therapie te toetsen.

De Raad noemde ook dat mensen die 'homogenezing' uitvoeren zich kunnen beroepen op hun vrijheid van godsdienst. Tot slot stelde de Raad dat de wet bijvoorbeeld in Duitsland en Malta nog niet tot vervolging heeft geleid. De reden daarvoor is dat de wet niet te handhaven is.

Dat laatste kwam ook naar voren in een verkennend onderzoek van een eerder kabinet, nadat een Kamermeerderheid in 2019 ook al een verbod wilde. Een verbod zou vooral een symbolische waarde hebben, moeilijk te handhaven zijn en lastig in het wetboek passen.

Nederland lager op lhbtiq+-ranglijst