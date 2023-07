Italianen smelten bijna weg: dit gebeurt er in je lichaam in de hitte

In Zuid-Europa is het extreem warm. Italië kampt met een historische hittegolf en in veel steden geldt code rood vanwege hoge temperaturen. 15 tot 25 procent van de mensen op de Italiaanse spoedeisende hulp heeft warmteklachten. Hoe kan extreme hitte tot een levensbedreigende situatie leiden?

Een gewone zonnige zomerdag is prima te doen voor je lichaam. Pas boven de 30 graden kun je serieuze klachten krijgen. "Normaal kun je de warmte kwijt via je huid en je ademhaling. Maar als het erg warm wordt dan moet je de warmte kwijtraken door te zweten. Dat gebeurt pas boven de 30 graden", zegt Wouter van Marken Lichtenbelt tegen NU.nl. Hij is professor ecologische energetica en gezondheid aan de Universiteit van Maastricht.

"De mens heeft gemiddeld een lichaamstemperatuur van ongeveer 37 graden", vervolgt hij. Als je ergens bent waar het warmer is dan dat, warm je zelf ook op. Je huidwarmte ligt juist iets onder die 37 graden. Wanneer de temperatuur ergens hoger is dan die van je huid, zoekt je lichaam manieren om te koelen. Dat gebeurt in de vorm van zweet. "Vanaf een bepaald moment kun je alleen nog via verdamping van zweet de warmte kwijt."

Water drinken zorgt ervoor dat je lichaam extra kan koelen, omdat er dan simpelweg meer vocht in je lichaam zit om dat te doen. "Zolang je genoeg drinkt, kan je lichaam veel warmte kwijt."

'Stoppen met zweten is heel extreem'

Maar als je niet genoeg warmte kwijt kunt, kun je oververhit raken en (uiteindelijk) een hitteberoerte krijgen. Daardoor werken de hersenen niet meer goed. "De klassieke hitteberoerte komt veel voor bij een hittegolf. De hoeveelheid zweet is dan niet voldoende om het lichaam te koelen. Als dat gebeurt, gaat je lichaamstemperatuur omhoog. Als die te hoog wordt en je verliest heel veel vocht, kun je last krijgen van hitteproblemen zoals duizeligheid, hoofdpijn en spierpijn. Je hart en vaten moeten namelijk voldoende blijven rondpompen en vocht is daarvoor een vereiste."

Lichtenbelt stelt dat zulke problemen niet vaak voorkomen: vrijwel uitsluitend bij temperaturen boven de 40 graden. Bij temperaturen boven die grens kan afbraak van het spierweefsel ontstaan, wat je bijvoorbeeld kunt herkennen aan spierpijn. Ook kunnen organen ophouden met functioneren.

Wat gebeurt er als je juist te veel zweet? Zweten is dus goed, maar te veel zweten heeft ook een risico. Bij overmatig zweten daalt je bloeddruk. Je hart moet dan hard werken om het bloed door je gehele lichaam te pompen.

Lichaamstemperatuur van 42 graden is levensgevaarlijk

Bij een hitteberoerte ligt de temperatuur van je lichaam rond de 40 graden. Een temperatuur van 42 graden is levensgevaarlijk. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer vocht er nodig is om het lichaam te koelen.

In het slechtste geval raakt het vocht op. En dat is nóg gevaarlijker. "Als het lichaam stopt met zweten is de situatie heel extreem. Dan ben je al flink oververhit." Om die reden is het zo belangrijk om veel water te blijven drinken. "Er komt een moment waarop het lichaam zegt: ik kan het niet meer aan. Dan schiet je temperatuur omhoog en dat kan zelfs de dood tot gevolg hebben."