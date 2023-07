Russische aanklager wil dat oppositieleider Navalny nog 20 jaar cel krijgt

De aanklager in Rusland eist twintig jaar cel tegen de Russische oppositieleider Alexei Navalny. De nieuwe rechtszaak, die 6 juni van start ging, draait om zeven aanklachten. Maar van een eerlijk proces is allerminst sprake.

Navalny ontkende al eerder. Hij zei via zijn woordvoerder dat hij is aangeklaagd voor zijn politieke werk. Eerlijke oppositie in Rusland is niet mogelijk. Zijn veroordeling stond voor het nieuwe proces eigenlijk al vast.

De Kremlin-criticus werd tijdens een bezoek aan Siberië in de zomer van 2020 vergiftigd met het zenuwgas novichok. Navalny beschuldigt de Russische geheime dienst daarvan. Hij werd na zijn vergiftiging medisch behandeld in Duitsland, maar stond erop daarna terug te keren naar zijn thuisland. Bij aankomst werd hij direct aangehouden.

Deskundigen zeiden vorige maand tegen NU.nl dat ze niet verwachten dat Navalny ooit nog een stap zet buiten het strafkamp. "Het Kremlin doet er alles aan om Navalny te neutraliseren. Hij was voor de oorlog in Oekraïne de voornaamste vijand van Vladimir Poetin. Het rechtssysteem is in handen van het Kremlin, dus er is allang geen onafhankelijke rechtspraak meer", zei Ruslanddeskundige Helga Salemon.