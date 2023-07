Thais parlement blokkeert premierschap van hervormingsgezinde oppositieleider

De Thaise oppositieleider Pita Limjaroenrat mag geen premier worden, bepaalde het parlement woensdag nadat opperrechters hem als parlementslid hadden geschorst. De kans was sowieso klein dat hij zou worden verkozen, aangezien het door hem bekritiseerde leger daarin een belangrijke stem heeft.

De opperrechters vonden dat Pita ondanks zijn schorsing als parlementslid nog wel premierskandidaat kon zijn. Maar het parlement stak daar alsnog een stokje voor. Een meerderheid besloot dat de hervormingsgezinde oppositieleider geen gooi mag doen naar het premierschap zolang hij geschorst is.

Pita is geschorst omdat hij aandelen van een sinds 2007 inactieve televisieomroep zou bezitten. Parlementsleden mogen volgens de wet geen aandelen hebben in de media. Pita erfde de aandelen van zijn vader.

De 42-jarige Pita zei dinsdag in een interview met Reuters dat hij "vooraf geplande" obstakels verwachtte na zijn verkiezingsoverwinning in mei. De hervormingsgezinde oppositieleider was toen de grote winnaar met zijn progressieve partij Move Forward (MFP).

Ondanks zijn overwinning was al direct duidelijk dat Pita moeite zou hebben om premier te worden, omdat daar naast 500 gekozen parlementariërs ook 250 senatoren over mogen stemmen. Die senatoren zijn allemaal benoemd door het machtige leger.

In de senaat stemde dan ook bijna niemand voor Pita. In het lagerhuis behaalde hij wel een meerderheid, maar alsnog kwam hij in totaal 51 stemmen tekort voor het premierschap. Pas bij een meerderheid wordt er een nieuwe premier geïnstalleerd.

Pita's partij wil macht van leger verkleinen

MFP beloofde in de verkiezingscampagne onder meer om een einde te maken aan de invloed van het leger op de politiek. De militairen hebben sinds een staatsgreep in 2014 veel macht in Thailand.

Daarnaast wordt het land al tientallen jaren politiek gepolariseerd door twee tegengestelde visies. De ene kant is nationalistisch en ziet de koning als vrijwel absolute vorst. De andere kant, waartoe Pita behoort, wil een democratische en meer egalitaire staat.