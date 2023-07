Rechtszaak tegen Trump vanwege aanranding van schrijfster hoeft niet over

De rechtszaak die schrijfster E. Jean Carroll had aangespannen tegen Donald Trump hoeft niet over. De voormalige president van de VS stelde dat de zaak niet correct was verlopen, maar een federale rechter gaf hem daarin geen gelijk.

Trump werd in de zaak aangeklaagd voor misbruik en smaad en moest een schadevergoeding van omgerekend 4,5 miljoen euro betalen.

De oud-president vond het bedrag van 1,8 miljoen euro dat hij moet betalen als vergoeding voor seksueel geweld "excessief", omdat hij zich volgens de jury niet schuldig had gemaakt aan verkrachting. Bovendien vond hij dat de veroordeling wegens smaad was gebaseerd op "pure speculatie".

Maar de rechter vindt dat de jury die de zaak heeft behandeld geen grote fouten heeft gemaakt en concludeert daarom dat er geen sprake was van een gerechtelijke dwaling.

Trump noemde verhaal Caroll een hoax

Carroll klaagde Trump aan omdat hij haar halverwege de jaren negentig had verkracht in een warenhuis in New York. Trump beweerde in 2022 vervolgens dat haar verhaal een "hoax" was. Uiteindelijk vond de jury in de civiele zaak dat vaststaat dat Trump seksueel geweld heeft gepleegd en dat hij Carroll daarom niet zo had mogen aanvallen.