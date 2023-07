Poetin laat internationale top in Zuid-Afrika schieten vanwege arrestatiebevel

De Russische president Vladimir Poetin gaat volgende maand niet naar Zuid-Afrika voor een internationale top. In zijn plaats stuurt hij buitenlandminister Sergey Lavrov.

Zuid-Afrika is als lid van het Internationaal Strafhof (ICC) verplicht Poetin te arresteren als hij het land betreedt. Het hof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd vanwege de illegale deportatie van Oekraïense kinderen.

De top in augustus is van de BRICS-groep, die bestaat uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Alle leiders waren door de huidige voorzitter Zuid-Afrika uitgenodigd voor de vijftiende top, maar de uitnodiging aan Poetin riep vragen op vanwege het arrestatiebevel.

De leidende oppositiepartij in Zuid-Afrika probeerde via de rechter af te dwingen dat Poetin bij een bezoek aan het land wel zou worden opgepakt en zou worden uitgeleverd aan het ICC. In dinsdag vrijgegeven rechtbankdocumenten zegt Ramaphosa dat Rusland duidelijk heeft gemaakt dat Poetin arresteren een "oorlogsverklaring" is.