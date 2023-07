Zevenhonderd celstraffen opgelegd voor rellen na doodschieten Franse tiener

Meer dan zevenhonderd mensen zijn in Frankrijk tot een celstraf veroordeeld voor hun rol bij de recente onlusten in het land. De rellen braken uit nadat een agent een zwarte tiener had doodgeschoten.

Volgens de Franse minister van Justitie Éric Dupond-Moretti zijn er naar aanleiding van de rellen 1.278 vonnissen geveld. In 95 procent van de gevallen leidde dat tot een veroordeling voor strafbare feiten zoals vandalisme en het aanvallen van politieagenten.

Zeshonderd veroordeelden zitten al vast. Volgens de minister hebben de rechters "ferm gereageerd en is dit nodig om de nationale orde te herstellen".

Bij de hevigste onlusten sinds 2005 werden in een week van nachtelijke rellen meer dan 3.700 mensen gearresteerd. De gemiddelde leeftijd van de arrestanten is zeventien jaar.

De rellen braken op 27 juni uit in de Parijse voorstad Nanterre nadat een politieagent een zeventienjarige jongen had doodgeschoten. De rellen verspreidden zich naar veel plaatsen in heel Frankrijk. Er werden veel overheidsgebouwen en -eigendommen aangevallen en in brand gestoken en winkels geplunderd.