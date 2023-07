Amerikaanse militair die vastzit in Noord-Korea was net uit gevangenis

De Amerikaanse militair die vermoedelijk in een Noord-Koreaanse cel zit nadat hij de grens tussen Zuid- en Noord-Korea was overgestoken, kwam net uit de gevangenis. Hij zat eerder vast in Zuid-Korea op beschuldiging van mishandeling.

Het Amerikaanse leger heeft de militair geïdentificeerd als Travis King, een soldaat tweede klasse die sinds 2021 in het leger zit. Hij werd op 10 juli vrijgelaten nadat hij ongeveer twee maanden in een Zuid-Koreaanse gevangenis had gezeten, zegt een functionaris in Seoel tegen persbureau AFP.

De Amerikaanse soldaat liep dinsdag "bewust en zonder toestemming" naar Noord-Korea, waarna hij werd opgepakt. Dat gebeurde in Panmunjom, zegt een woordvoerder van het Amerikaanse leger in Zuid-Korea.

In het grensdorp, dat geen inwoners meer heeft, sloten Noord- en Zuid-Korea in 1953 na drie jaar oorlog een wapenstilstand. Tegenwoordig is het dorp een toeristische trekpleister.