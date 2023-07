Nederlandse alpiniste overleden na val van berg in Zwitserse Alpen

Een 22-jarige Nederlandse vrouw is maandag tijdens een afdaling in de Zwitserse Alpen om het leven gekomen. Volgens Zwitserse media maakte het slachtoffer een val van 350 meter en was ze al overleden toen de hulpdiensten arriveerden.

De vrouw beklom samen met een klimpartner de ruim 4.300 meter hoge Dent Blanche in de Zwitserse Alpen. Ze viel tijdens de afdaling. De klimpartner van de vrouw bleef ongedeerd.

De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) meldt haar dood dinsdag. De vrouw was lid van die vereniging.