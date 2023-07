Amerikaanse militair steekt 'opzettelijk en zonder toestemming' grens Korea over

Een Amerikaanse militair is dinsdag tijdens een tour de grens van Zuid-Korea naar Noord-Korea overgelopen. De man was tijdens zijn missie in Zuid-Korea op de vingers getikt en zou worden teruggestuurd naar de Verenigde Staten.

De militair deed als toerist mee aan een rondleiding en bezocht de 'gezamenlijke veiligheidszone', zo'n 50 kilometer ten noorden van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Naast een toeristische trekpleister is er in dat gebied ook een opening in de zwaarbewaakte grens tussen de twee Korea's.

Een getuige vertelt aan CBS News dat omstanders eerst in de war waren. Toen de grensbewakers doorhadden wat er gebeurde, kwamen ze meteen in actie. "Ik dacht eerst dat het een slechte grap was, maar toen hij niet terugkwam, besefte ik dat het geen grap was. En toen reageerde iedereen en werd het een gekkenhuis."

Een woordvoerder van het Amerikaanse leger in Korea zegt tegen Reuters dat de militair "opzettelijk en zonder toestemming" de grens overstak. Hij zit nu waarschijnlijk vast in Noord-Korea. Volgens de woordvoerder wordt samen met het Noord-Koreaanse leger aan een oplossing gewerkt.

De militair had voor zijn actie een disciplinaire maatregel opgelegd gekregen, zeggen anonieme bronnen tegen Reuters. Hij zou worden teruggestuurd naar de Verenigde Staten. Of dat ook de reden was dat hij besloot de grens over te steken, is niet bekend.