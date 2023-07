Onderzoeksjury kijkt of Trump moet worden vervolgd voor Capitoolbestorming

Een onderzoeksjury gaat bekijken wat de rol van Donald Trump was bij de bestorming van het Capitool in januari 2021. De Amerikaanse oud-president zelf verwacht dat hij gearresteerd wordt.

Trump meldt op sociale media dat hij een brief heeft gekregen van speciaal aanklager Jack Smith. In de brief schrijft Smith dat de oud-president het onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek.