Na VS erkent ook Israël de Westelijke Sahara als Marokkaans gebied

Israël erkent de Westelijke Sahara voortaan als Marokkaans grondgebied. Het is daarmee het tweede land na de Verenigde Staten dat de annexatie van het betwiste gebied erkent.

Volgens Israël zal de erkenning de relatie met Marokko versterken. Die relatie werd aan het begin van het millennium verstoord door de Palestijnse opstand. In 2020 werden die banden voor het eerst weer aangehaald. Ook zorgt de erkenning volgens Israël voor meer rust in de regio.

De positie van de Westelijke Sahara, een kustgebied dat grenst aan Marokko, Mauritanië en Algerije, is al decennialang onderdeel van discussie. Het gebied was jarenlang een Spaanse kolonie, terwijl ook Marokko een claim legde op het gebied.

De Spanjaarden verlieten het land in 1975, waarop een guerrillaoorlog tussen de door Algerije gesteunde separatistenbeweging Polisario en Marokkaanse troepen volgde. Als onderdeel van een staakt-het-vuren krijgt Polisario controle over 20 procent van het grondgebied en Marokko de rest. Een referendum moet voor uitsluitsel zorgen, maar wordt nooit gehouden.

De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump gooide in 2020 een knuppel in het hoenderhok door, tegen internationale afspraken in, de Westelijke Sahara te erkennen als Marokkaans grondgebied. In ruil daarvoor moet Marokko de banden met Israël aanhalen. Nu erkent dat laatste land Marokko's claim ook.