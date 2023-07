Overzicht Wereldwijd extreme hitte: temperaturen stijgen naar recordhoogtes

Op veel plekken in de wereld is het momenteel extreem heet. In het zuiden van Europa, het zuiden van de Verenigde Staten, het noorden van Afrika, het Midden-Oosten en verschillende regio's in Azië komen hitterecords in zicht. Een overzicht.

Zuid-Europa krijgt zicht op Europees hitterecord

Zuid-Europese landen zuchten al dagen onder extreme hitte en de uitzonderlijke warmte houdt nog even aan. In grote delen van Spanje, Italië en Griekenland geldt code rood of oranje. In verschillende regio's zijn hitterecords gebroken.

In Rome werd dinsdag een temperatuur van 41,8 graden gemeten. Nooit eerder werd het zo warm in de Italiaanse hoofdstad. Ook in de rest van Italië is het al dagenlang warmer dan 40 graden, wat uitzonderlijk is voor het land.

Op Sardinië werd het dinsdag zelfs 46 graden. Daarmee kwam het Europese hitterecord in zicht. Dat werd twee jaar geleden genoteerd in Sicilië, waar het toen 48,8 graden werd. De verwachting is dat dat record voorlopig nog overeind blijft.

In Spanje is het kwik op meerdere plekken gestegen tot 45 graden of hoger. In onder meer La Palma leiden de hitte en droogte tot bosbranden. Ook in delen van Griekenland komen hevige bosbranden voor, zoals bij hoofdstad Athene. Andere Europese landen sturen blusvliegtuigen die kunnen helpen met het bestrijden van de branden.

0:49 Afspelen knop Bosbranden teisteren Zuid-Griekse kust

Noord-Afrika ziet kwik stijgen tot bijna 50 graden

De hittegolf in Zuid-Europa is voornamelijk het gevolg van warme lucht die vanuit de Sahara in noordelijke richting wordt geblazen. Daar hebben Noord-Afrikaanse landen ook last van, met name Algerije en Marokko.

In Benni Mellal, een stad in het midden van Marokko, werd afgelopen week een temperatuur van 47,5 graden gemeten. In Algerije werd zelfs de 48 graden aangetikt.

1:26 Afspelen knop Extreme hitte in Zuid-Europa, maar waarom ontsnappen wij eraan?

Verenigde Staten: Death Valley nadert warmste temperatuur op aarde

Death Valley doet zijn reputatie als een van de warmste plekken op aarde eer aan. Afgelopen zondag werd in de woestijn in Californië een temperatuur van 53,3 graden gemeten. In een aangrenzende regio liep het kwik op tot 53,9 graden.

In Death Valley werd in 1913 de hoogste officiële temperatuur op aarde gemeten: 56,7 graden. De World Meteorological Organization (WMO) erkent dat als het wereldwijde hitterecord. Het is niet uitgesloten dat het record er 110 jaar later aan gaat.

Ook in de rest van het zuidelijke deel van de Verenigde Staten is het al wekenlang bloedheet. Dat leidt tot sterfgevallen. Zo kwam een veertienjarige jongen eind juni om het leven nadat hij tijdens een wandeling in het Big Bend National Park was bezweken aan de hitte. Het was op dat moment 48 graden in het park in Texas.

In Phoenix (Arizona) werd het maandag voor de negentiende dag op rij warmer dan 43,3 graden, een evenaring van het record uit 1973. Dat record wordt vandaag overigens gebroken, want de hitte daar is nog niet voorbij. Meteorologen denken dat het de rest van de maand zo warm blijft.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Azië: China breekt meerdere records

In China werd afgelopen zondag een nieuw nationaal hitterecord gevestigd. In de noordwestelijke stad Sanbao werd het 52,2 graden, meldden Chinese staatsmedia. Dat is bijna 2 graden warmer dan het vorige record. Het nieuwe record moet nog wel worden bevestigd door de WMO.

Ook Peking brak een record. Dinsdag werd het voor de 27e dag dit jaar warmer dan 35 graden in de Chinese hoofdstad. Het vorige record (26 dagen) werd in 2000 gevestigd. De afgelopen dertig jaar werd het in Peking gemiddeld tien dagen per jaar warmer dan 35 graden.

In juni werd Azië al getroffen door een hittegolf die "eens in de tweehonderd jaar voorkomt". Naast in China werden ook in India, Bangladesh, Thailand en Vietnam verschillende hitterecords gebroken. Temperaturen van ruim 40 graden leidden tot zeker 183 doden, vooral in India.