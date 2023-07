Nederlanders in snikheet Italië: 'Je wilt warmte, anders ga je niet'

Het zuiden van Italië wordt al weken geplaagd door een hittegolf . Veel Nederlanders zochten of zoeken de zon op in het mediterrane land. Hoe beleven zij de intense hitte? Verpest die hun vakantie of is het nog te doen?

NU.nl-lezer Theo Bijlveld deelde zijn verhaal met ons. "Mijn voormalige huisgenoot en ik zitten er middenin. Door te liften ontmoeten we veel verschillende mensen die allemaal hun eigen manier hebben om de hitte te trotseren."

"We zijn bijvoorbeeld in de buurt van Riva opgepikt door een stel adrenalinejunkies, die ons trakteerden op Campari Spritz (een cocktail, red.) en ons meenamen voor een sprong van een klif", vertelt Theo.

Inmiddels zit Theo op een strand in de buurt van Rome, waar ook veel toeristen te vinden zijn die de hitte van de stad ontwijken. "Het is echt ontzettend druk op het strand. Dat lijken voornamelijk toeristen te zijn. Je hoort veel Engels en Duits om je heen."

Theo Bijlveld maakte deze foto op een Italiaans strand.

'Bekijk de stad 's avonds'

De klassieke Italiaanse vakantiemaand is augustus. De meeste Italianen zijn dus gewoon aan het werk. "Het leven gaat voor de Italianen nu nog normaal door", ziet Theo.

Voor toeristen is dat anders, de toeristische hotspots lijken minder druk. "Midden op de dag wordt aangeraden de schaduw op te zoeken en niet heel actieve activiteiten te ondernemen."

Die Italianen hier zijn gek. Ze lopen gewoon in lange broeken.

Barbara Versluis

De Italianen hanteren hun eigen schema's voor de bloedhete middagen. "We kregen een tip van een local: als je de stad wilt zien, moet je dat 's avonds doen. Dan is het minder heet en kun je in ieder geval een beetje rondlopen. Daarom boekten wij een stadstour in de avond."

Voor Theo is koffie zijn reddingsmiddel om aan de hitte te ontkomen. "Gelukkig is de ijskoffie in Italië niet verkeerd, anders waren we allang onder de warmte bezweken."

'Blij met 32 graden 's avonds'

Vakantiegangers Barbara en Erik Versluis hebben ook last van de extreme Zuid-Italiaanse hitte. "Het is vanaf de vroege morgen al snikheet. De temperaturen liggen hier tijdens de middaguren rond de 40 graden. Rond 21.00 uur was het 32 graden en daar ben je dan gewoon blij mee."

De lokale bevolking trekt zich weinig aan van de hitte. "Die Italianen hier zijn gek. Ze lopen gewoon in lange broeken en blouses met lange mouwen rond."

In het gebied rondom de plaats Tropea, waar het koppel verblijft, geldt al weercode rood vanwege de hitte. Hoewel het leven voor de inwoners gewoon doorgaat, nemen ze de waarschuwing wel serieus. "Hier zijn de straten vanaf 13.00 uur totaal verlaten. Vanaf 18.00 uur begint het leven weer."

De twee Nederlanders passen zich aan aan de Italianen. "In de middag blijven we binnen, anders is het niet te doen. Iedereen loopt met literflessen water en waaiers rond."

Barbara en Erik Versluis in de verlaten straten van een Italiaanse stad.

'Ik vrees voor de toekomst'

Hans van der Graaf trekt met zijn vriendin door het zuiden van Italië. "Het is hier niet druk, wat ongetwijfeld zowel met de warmte als met de Italiaanse vakantieperiode te maken heeft. Activiteiten overdag zijn beperkt tot het zwembad of het strand. De temperaturen liggen rond de 40 graden, wat bepaald niet uitnodigt om er overdag heen te gaan", zegt Hans.

"Ik vrees wel voor de toekomst, waarin deze temperaturen normaler worden. Voor mij zou deze regio dan te warm worden om te vertoeven."

De Italiaanse wereld oogt loom, ziet hij. "De stranden zijn overvol, maar de straten zijn echt verlaten. 's Avonds komt men naar buiten. De hele dag zie je de mussen, duiven en zwaluwen af en aan vliegen, maar verder zie je weinig dieren. Mensen zie je amper, iedereen lijkt op het strand of bij het zwembad te liggen."

"Kleinere winkels in de regio zijn ook gewoon dicht in de middag. In Lecce bijvoorbeeld is los van een paar restaurants alles dicht." Zelfs de ochtenden zijn al te warm. "Ik houd van hardlopen, maar zelfs 's ochtends is dat al niet te doen. Want ook 's nachts daalt de temperatuur amper tot onder de 30 graden."

Tijdens een dagje in de natuur ontdekte hij waar veel Italianen zich verschuilen. "In de bossen is het drukker. Daar is het heerlijk, het is er echt goed te doen en een paar graden minder warm. We zagen veel mensen picknicken en wandelen."

Hans legde een verlaten namiddag in Lecce vast.

'Je wilt zon en warmte, anders ga je niet'

Tot slot spoort vakantieganger Guido Steusel de Nederlandse toeristen vooral aan te blijven genieten van hun vakantie.

"Maak je niet druk om de hitte, maar pas je aan. Per slot van rekening wil je zon en warmte in de zomer, anders ga je niet naar Zuid-Europa."