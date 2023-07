Grote bosbrand in toeristisch gebied Zwitserland: tweehonderd evacuaties

In een toeristisch gebied in het zuiden van Zwitserland is maandag een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van de regio zijn geëvacueerd en meer dan 150 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden.

Bijna tweehonderd inwoners van de regio Oberwallis zijn geëvacueerd, meldt de politie. Het gaat onder meer om inwoners van het dorp Bitsch, vlakbij de grens met Italië.

De autoriteiten waarschuwen voor vallende rotsblokken als gevolg van de brand. Het is nog niet duidelijk hoeveel vierkante meter in brand staat, maar er is sprake van "een grote brand met veel rook", meldt een politiewoordvoerder.

Er zijn meer dan 150 brandweerlieden ingezet om de brand te blussen. Zij krijgen hulp van vier blushelikopters. Het leger stuurt een extra helikopter naar het gebied.

De bluswerkzaamheden gaan dinsdagochtend door. Een stevige wind wakkert de vlammen aan en maakt het blussen lastig.

Volg nieuws over extreem weer Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte