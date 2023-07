Mexicaanse autoriteiten bevrijden 206 migranten uit verlaten vrachtwagen

Mexicaanse autoriteiten hebben maandag 206 migranten aangetroffen in een achtergelaten vrachtwagen in de zuidoostelijke staat Veracruz. De autoriteiten denken dat de migranten onderweg waren naar de Verenigde Staten.

De vrachtwagen werd aangetroffen in de buurt van de stad José Cardel, zo'n 280 kilometer ten oosten van Mexico-Stad. De oplegger van de vrachtwagen was aangepast om de inhoud te verbergen voor röntgenscans. Ook was een metalen structuur als tussenverdieping toegevoegd aan de vrachtwagen. Zo konden meer migranten worden vervoerd.

Vele duizenden migranten die armoede, geweld en politieke onderdrukking ontvluchten, proberen via Mexico de VS te bereiken. De Amerikaanse grensbewakingsdienst registreerde tussen oktober 2021 en oktober 2022 meer dan 2 miljoen pogingen om de grens met de VS over te steken. De meeste migranten komen uit Midden-Amerika, maar het aandeel uit Venezuela, Haïti en Cuba groeit.