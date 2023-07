Zeker vijf doden bij crash vliegtuigje in hangar Pools vliegveld

Een klein vliegtuig is maandag gecrasht in de hangar van een vliegveld in het Poolse dorp Chrcynno. Er zijn zeker vijf doden en zeven gewonden gevallen, meldt de minister van Volksgezondheid, Adam Niedzielski, op Twitter.

Na de crash rukten vier helikopters en tien ambulances uit naar de luchthaven in Chrcynno. Het dorp ligt zo'n 50 kilometer ten noorden van Warschau.

Tijdens het ongeval waren er mensen aanwezig in de hangar. Zij schuilden daar omdat het slecht weer was, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen het Poolse persbureau PAP.