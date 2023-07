Griekenland evacueert 1.200 kinderen uit vakantiekampen vanwege bosbrand

De Griekse autoriteiten hebben maandag twaalfhonderd kinderen geëvacueerd uit vakantiekampen in de buurt van de stad Korinthe vanwege een bosbrand. Het vuur woedt vlak bij een woonwijk van badplaats Loutraki. Ook in de buurt van hoofdstad Athene zijn er problemen.

Volgens de brandweer is een man opgepakt die ervan wordt verdacht de brand te hebben veroorzaakt. De brand ontstond rond het middaguur in het dorp Kouvaras, dat circa 25 kilometer van Athene ligt.

Net als andere landen in Zuid-Europa krijgt Griekenland deze week met hoge temperaturen te maken. Het is ook niet het enige land waar bosbranden woeden.

Zo werden zondag duizenden mensen geëvacueerd op het Spaanse eiland La Palma. In Kroatië moest de brandweer vrijdag uitrukken om een grote natuurbrand in toom te houden. En in Frankrijk is een negentienjarige brandweervrijwilliger omgekomen bij het blussen van een natuurbrand, schreef de Franse minister van Binnenlandse Zaken op Twitter.