Kenia zoekt al maanden naar slachtoffers sekte: inmiddels 403 doden gevonden

Drie maanden na de ontdekking van de eerste doden rondom de Keniaanse sekte worden nog altijd lichamen gevonden. Met de vondst van twaalf nieuwe lichamen staat het totale aantal doden inmiddels op 403.

Er wordt gevreesd voor nog meer doden. "We blijven op nieuwe graven stuiten. Soms vinden we zelfs graven op de plekken waar we onze tenten opzetten", zegt een rechercheur tegen The Standard. In de omgeving van Malindi waren ook veel mensen als vermist opgegeven.