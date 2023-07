Italië scherpt hittemaatregelen verder aan, beroemdheden lezen adviezen voor

Italië scherpt de hittewaarschuwingen verder aan nu er een nieuwe week met extreem hoge temperaturen begint. Om de kans te vergroten dat mensen de adviezen opvolgen, schakelde de nationale omroep Rai lokale beroemdheden in om de aanbevelingen voor te lezen.

Het ministerie heeft ook aanbevelingen gedaan voor de zorg, schrijft Rai News . Zo hoopt het ministerie dat de medische hulp op de warmste dagen wordt versterkt en moedigt het de opening van lokale poliklinieken aan. Deze moeten zeven dagen per week klaarstaan voor mensen die last hebben van de hitte.

Mensen die het te heet krijgen kunnen last krijgen van onder andere misselijkheid of hartfalen. Kwetsbare mensen kunnen zelfs sterven.

Vlak voor het middaguur werd in Rome een temperatuur van 35 graden gemeten. Mogelijk wordt het later op de dag in de 40 graden. Dinsdag wordt het naar verwachting nog heter in de Italiaanse hoofdstad.