Iraanse politie hervat omstreden hidjabcontroles tien maanden na dood Amini

De Iraanse zedenpolitie gaat opnieuw controleren of vrouwen zich aan de kledingvoorschriften houden. De hervatting van deze controles gebeurt tien maanden na de dood van Mahsa Amini, die werd opgepakt omdat ze haar hoofd niet goed had bedekt.

In reactie op de massale ophef na de dood van de 22-jarige Amini werden de kledingcontroles door de religieuze zedenpolitie tijdelijk gestopt. Maar in de laatste maanden hebben aanhangers van strenge islamitische regels gevraagd om de terugkeer van controles.

De Iraanse wet, die is gebaseerd op de streng-islamitische sharia, schrijft voor dat vrouwen hun haar met een hidjab (hoofddoek) moeten bedekken. Ook moeten ze wijde kleding dragen om de contouren van hun lichaam te bedekken.

Amini werd in september 2022 aangehouden tijdens een bezoek aan de Iraanse hoofdstad Teheran, omdat ze haar hidjab niet op de goede manier droeg. Ze werd gearresteerd en meegenomen naar een politiebureau, waar ze door agenten zou zijn mishandeld. Ze raakte bewusteloos, kwam in een coma terecht en overleed twee dagen later.