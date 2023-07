Lichaam van 39-jarige Nederlander gevonden in meer in Californië

In een meer in de Amerikaanse staat Californië is vorige week maandag het lichaam van een 39-jarige Nederlander gevonden. De man ging via een glijbaan het water in, raakte vermoeid en kreeg moeite met zwemmen.

Dat maakte het sheriffbureau van het district Calaveras maandag bekend.

De man was in de late namiddag van 14 juni gaan varen in het New Malones-meer. Vanaf de boot ging hij via een glijbaan het water in, vertelden getuigen aan de sheriff. Daarna zou de Nederlander zijn weggedreven.

Toen de man wilde terugkeren, raakte hij vermoeid en kreeg hij moeite met zwemmen. Omstanders belden de hulpdiensten nadat hij onder water was verdwenen.

Het zoekteam heeft wekenlang gezocht met speciale technologieën. Het team gebruikte sonar, een techniek die gebruikmaakt van geluid om onder water te navigeren, en op afstand bestuurbare vaartuigen. Zo kon het tientallen meters onder water zoeken. Op 10 juli werd het lichaam van de man teruggevonden.