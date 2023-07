Bosbrand op Spaans eiland La Palma mogelijk veroorzaakt door feest

De Spaanse politie vermoedt dat de bosbrand op het eiland La Palma is begonnen doordat een vuilniscontainer in brand is gestoken op een feest. Het vuur is nog niet onder controle, maar de brandweer heeft goede hoop dat dit snel gebeurt.

De brand op La Palma, een van de kleinere Canarische Eilanden, werd op zaterdagochtend voor het eerst gemeld. Autoriteiten waarschuwden nog om geen vuur te stoken vanwege de hoge temperaturen op het eiland.

Zeker 4.255 mensen zijn vanwege de brand geëvacueerd. De meeste evacués kunnen terug naar huis, omdat de brand geen directe dreiging meer vormt.

Spaanse media melden dat de brand nog niet onder controle is, maar dat de brandweer goede hoop heeft dat dit snel gebeurt. Tot nu toe heeft de brand 4.500 hectare grond getroffen en zijn dertien huizen verwoest.

Behalve op La Palma woedt er ook een bosbrand op Tenerife, een van de grootste Canarische Eilanden. Deze brand is wel een stuk kleiner en heeft vooralsnog een gebied van 50 hectare getroffen. Er zijn vijftig mensen geëvacueerd als gevolg van de brand.