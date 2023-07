Libische grenswacht redt 'door Tunesië achtergelaten' migranten uit de woestijn

Delen via E-mail

De Libische grenswacht heeft tientallen vermoeide migranten gered uit een woestijngebied aan de grens met Tunesië. Volgens de grenswacht hadden de Tunesische autoriteiten de migranten daar zonder eten, drinken of beschutting achtergelaten.

De migranten zaten of lagen op het zand en schuilden onder struiken bij temperaturen van meer dan 40 graden.

Tunesische hulporganisaties meldden vrijdag al dat er zich tussen de 100 en 150 migranten in het woestijngebied op de grens tussen Libië en Tunesië bevonden. Er was volgens hen geen hulp aanwezig.

De dagen ervoor had de Tunesische afdeling van hulporganisatie Rode Halvemaan meer dan zeshonderd migranten onderdak gegeven. Deze vluchtelingen waren begin juli door de Tunesische autoriteiten achtergelaten in de buurt van de Libische stad Ras Jedir.

Het nieuws over de reddingsoperatie komt op een ongemakkelijk moment, omdat de Europese Unie en Tunesië zondag een migratiedeal sloten.

In ruil voor honderden miljoenen euro's gaat Tunesië maatregelen treffen om de illegale oversteek van migranten over de Middellandse Zee te stoppen. Tunesië is een belangrijk doorreisland voor migranten.