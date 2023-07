Hooggeplaatste Oekraïense generaal erkent aanvallen op Russisch grondgebied

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de gevechten in het oosten van Oekraïne nemen iets toe, een moordcomplot op Russische journalisten en een Oekraïense generaal die aanvallen op Russisch grondgebied erkent.

De Oekraïense plaatsvervangende minister van Defensie, Hanna Maliar, zei op Telegram dat Russische troepen al twee dagen lang aanvallen uitvoeren bij Kupyansk in de regio Kharkiv. "We zijn in de verdediging", aldus Maliar. "Er wordt flink gevochten, de posities van beide kanten veranderen meerdere keren per dag." Volgens Maliar wordt er ook gevochten rond Bakhmut en weert Oekraïne Russische aanvallen af rond de stad Donetsk.