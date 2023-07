Man die Amsterdamse filmmaker doodsloeg op Mallorca krijgt 6,5 jaar cel

De man die de Amsterdamse filmmaker Wouter van Luijn in juli 2018 op Mallorca beroofde en in elkaar sloeg is veroordeeld tot 6,5 jaar gevangenisstraf. Van Luijn overleed kort na de confrontatie in het ziekenhuis.

Volgens Diario de Mallorca is Adrián H.F. veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor gewelddadige roof en 3 jaar voor doodslag. Ook moet hij de nabestaanden van de 34-jarige Van Luijn 150.000 euro smartengeld betalen.

Volgens de rechter werd Van Luijn in Son Banya, de beruchte krottenwijk van La Palma, overvallen door H.F. en enkele anderen. De filmmaker werd hard geslagen, waardoor hij het bewustzijn verloor. H.F. heeft hem vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar het slachtoffer overleed.

De advocaat van H.F. had onder meer aangevoerd dat de filmmaker drugs en alcohol zou hebben geconsumeerd. De rechter ging er niet in mee dat Van Luijn daardoor om het leven is gekomen. Als Van Luijn niet zo hard was geslagen, leefde hij volgens de rechter nog.