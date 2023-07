Australische zeiler en zijn hond gered na maanden ronddobberen op de oceaan

Delen via E-mail

De Australiër Tim Shaddock en zijn hond Bella hebben maandenlang met een kapotte boot op de Stille Oceaan gedreven. Ze wisten het avontuur ternauwernood te overleven met rauwe vis en regenwater. De twee werden afgelopen week gered.

De 51-jarige Shaddock vertrok eind april met zijn hond van het Mexicaanse La Paz naar Frans Polynesië, zo schrijft het Australische 9News . Maar hun zeilboot raakt in een storm beschadigd waardoor ze geen elektriciteit meer hadden en niet meer konden communiceren.

Afgelopen week werden ze gespot door een helikopter. Een vissersschip pikte de boot vervolgens op. Shaddock had een lange baard en was erg vermagerd, zo is te zien op beelden die de vissers maakten en door het Australische 9News zijn gedeeld.