Israëlische premier Netanyahu kort opgenomen in ziekenhuis wegens uitdroging

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is zaterdag opgenomen in het ziekenhuis. Uit de eerste tests is niets verontrustends gebleken, meldt zijn kantoor.

Netanyahu was in zijn residentie in de kustplaats Caesarea, zo'n 30 kilometer ten noorden van Tel Aviv, op het moment dat hij onwel werd. De Israëlische premier werd onderzocht in het Sheba Hospital in Tel Hashomer, in de buurt van Tel Aviv.

Volgens de Israëlische televisiezender Keshet 12 had Netanyahu pijn op zijn borst. Maar uit de eerste tests is niets afwijkends gebleken en Netanyahu is niet buiten bewustzijn of onder narcose geweest. Volgens het kantoor van de premier was hij enkel "duizelig" en verkeert hij inmiddels weer "in uitstekende conditie".

De artsen vermoeden dat het om uitdroging gaat, al moet Netanyahu nog wel enkele "routineuze tests" ondergaan. Israël heeft op het moment te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Op beelden van de Israëlische televisie is een goedgezinde premier te zien die oproept om de zon te mijden en voldoende te drinken.

Netanyahu heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten en gaat weer aan het werk, zegt de Israëlische minister voor Energie Yisrael Katz, die ook partijgenoot is van de premier. Wanneer Netanyahu precies weer aan de slag kan, specificeerde Katz niet.

0:50 Afspelen knop Netanyahu reageert na ziekenhuisopname: 'Blijf niet lang in de zon'

Netanyahu lag vorig jaar ook al in ziekenhuis

Ook in oktober vorig jaar werd de intussen 73-jarige premier al eens opgenomen in het ziekenhuis. Toen zou hij eveneens pijn op de borst hebben gekregen tijdens een bezoek aan een synagoge ter gelegenheid van Jom Kipoer, de belangrijkste religieuze feestdag in Israël.

Netanyahu is bezig aan zijn vijfde termijn en is daarmee de langst regerende Israëlische premier. Zijn eerste termijn begon in 1999, hoewel hij niet onafgebroken premier was.