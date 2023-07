Rutte sloot zondag in Tunesië een deal over migratie: dit moet je weten

Demissionair premier Mark Rutte, de Italiaanse premier Giorgia Meloni en Europees Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen waren zondag in Tunesië. Zij spraken daar met president Kais Saied over het migratieakkoord. Die deal doet veel stof opwaaien. Dit speelt er.

Op het menu staat zondag een deal over migratie. Het komt erop neer dat de Europese Unie geld in Tunesië wil investeren, in ruil voor betere grensbewaking.

Flink wat geld zelfs. Inmiddels is al 150 miljoen euro naar Tunesië overgemaakt om economische hervormingen door te voeren. Daar kan de komende jaren nog een lening van 900 miljoen euro bij komen, plus nog eens 105 miljoen om de grensbewaking te versterken. Ruim 1 miljard euro dus.

De EU heeft wel een miljard euro over voor die deal, omdat Tunesië een belangrijk doorreisland is voor migranten. De laatste maanden is het aantal migranten dat vanaf het Noord-Afrikaanse land de Middellandse Zee oversteekt, sterk toegenomen. Het akkoord met Tunis zou dat aantal moeten verkleinen.

Afgelopen week werd weer duidelijk hoe gevaarlijk die overtochten zijn toen de Tunesische kustwacht vijftien dode migranten aantrof. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn dit jaar al bijna tweeduizend mensen overleden of vermist geraakt bij de oversteek van Noord-Afrika naar Europa.

Hoewel er veel geld wordt geboden, was Tunesië niet direct tevreden over het Europese aanbod. Het overgrote deel van het geld - namelijk: de lening van 900 miljoen euro - hangt samen met de voorwaarden van een hervormingspakket van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Om aan dat hervormingspakket te voldoen, moet Tunesië snijden in subsidies, bijvoorbeeld voor brandstof. Daarnaast moet het land de vele staatsbedrijven privatiseren.

Hier voelde de Tunesische president Saied niets voor. Het verminderen of zelfs schrappen van subsidies kan tot onrust in zijn land leiden, denkt Saied. Het is nog onduidelijk wat voor afspraken hier nu over zijn gemaakt.

Daarnaast is er binnen Europa veel kritiek op een migratiedeal met Tunesië. Die kritiek komt zowel van mensenrechtenorganisaties als uit de Europese politiek.

De kritiek richt zich op het sturen van geld naar een land waar een president aan het roer staat die de rechtsstaat al jarenlang ondermijnt. Sinds het aantreden van Saied worden critici de mond gesnoerd, werd de grondwet buitenspel gezet en werd het parlement ontbonden.