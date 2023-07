Rutte praat zondag in Tunesië opnieuw over migratie: dit moet je weten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Demissionair premier Mark Rutte, de Italiaanse premier Giorgia Meloni en Europees Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen reizen zondag naar Tunesië. Zij ontmoeten daar president Kais Saied om te praten over een migratieakkoord. Deze deal doet veel stof opwaaien. Dit speelt er.

Op het menu staat zondag een deal over migratie. Het komt erop neer dat de Europese Unie geld in Tunesië wil investeren, in ruil voor betere grensbewaking.