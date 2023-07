Veertig mensenschedels en andere botten gevonden bij huiszoeking in VS

Bij een huiszoeking in een appartement in de Amerikaanse staat Kentucky heeft de FBI veertig mensenschedels gevonden. De agenten troffen ook andere menselijke resten aan, zoals ruggenwervels, botten van dijbenen en heupbeenderen.

Toen de FBI eerder deze week met een huiszoekingsbevel aanklopte bij het appartement, vroeg de veiligheidsdienst de bewoner of er nog iemand anders aanwezig was. "Alleen mijn dode vrienden", antwoordde bewoner James Nott volgens CNN.

De veertig schedels lagen verspreid door het appartement. Eén schedel had een hoofddoek om en een andere lag op het matras waarop Nott sliep. Dat is te lezen in de strafrechtelijke aanklacht van de FBI.

Nott wordt in verband gebracht met een groep mensen die ervan wordt verdacht illegaal menselijke lichaamsdelen te kopen en verkopen. Een van hen is de voormalige chef van het mortuarium van de Harvard Medical School. Die man werd in juni aangehouden op verdenking van het stelen en verhandelen van lichaamsdelen die waren gedoneerd voor onderzoek of onderwijsdoeleinden.

Nott bood de menselijke resten te koop aan via Facebook. Als gebruikersnaam koos hij William Burke. Zo heette een seriemoordenaar die aan het begin van de negentiende eeuw actief was in het Schotse Edinburgh en samen met een partner de lichamen van hun slachtoffers aan de anatomieafdeling van de plaatselijke universiteit verkocht.

Niet gevonden schedels, maar wapenbezit reden aanhouding

Opvallend genoeg wordt Nott niet beschuldigd van misdrijven die verband houden met de lichaamsdelen in zijn huis. In plaats daarvan werd hij aangehouden vanwege vuurwapenbezit. Omdat Nott eerder is veroordeeld, mag hij geen wapens hebben. Volgens de CNN vond de FBI tijdens de huiszoeking meerdere wapens, waaronder een AK-47.