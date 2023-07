13 jaar oud moordmysterie New York mogelijk opgelost: verdachte aangehouden

Een dertien jaar oud moordmysterie in de Amerikaanse staat New York wordt mogelijk binnenkort opgelost. Een man is vrijdag aangeklaagd voor de moord op zeker drie vrouwen. Volgens Amerikaanse media is hij mogelijk betrokken bij nog meer onopgeloste moordzaken.

De man wordt in verband gebracht met de zogeheten Gilgo Beach-moordzaak. CNN meldt op basis van rechtbankdocumenten dat de verdachte is aangeklaagd voor de moord op zeker drie vrouwen.

Sinds 2010 werden menselijke resten van zeker tien overleden personen gevonden in Long Island, dat voor de kust van de stad New York ligt.

Dertien jaar geleden werden er voor het eerst menselijke resten gevonden op een afgelegen stuk strand in Long Island. Die vondst werd gedaan tijdens de zoektocht naar een 23-jarige vermiste vrouw. Het gevonden lichaam bleek alleen niet van de gezochte persoon te zijn.

In het jaar dat volgde werden de lichamen van nog eens negen personen op verschillende delen van het eiland aangetroffen. Meerdere slachtoffers zouden voor hun dood actief zijn geweest in de prostitutie en online advertenties hebben geplaatst. Maar er werden ook menselijke resten gevonden van een peuter, een Aziatische man en een vrouw die al tientallen jaren vermist was.

Riem met initialen van verdachte

De Gilgo Beach-zaak houdt lokale autoriteiten al jaren bezig en leidde tot tegenstrijdige theorieën over de vraag of er een seriemoordenaar actief was in de regio.

In 2020 werd een riem gevonden met daarop de mogelijke initialen van de verdachte. Hierop werd het onderzoek heropend. De verdachte werd uiteindelijk donderdag gearresteerd.