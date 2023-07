Italiaanse 'probleemberen' mogen van rechter tot december in leven blijven

Een Italiaanse rechtbank heeft besloten dat twee beren die mensen aanvielen (waarbij één persoon omkwam) voorlopig in leven mogen blijven. Een regiobestuurder besloot eerder dat de beren gedood moesten worden, maar dat besluit is nu tot december teruggedraaid.

JJ4, zoals een van de beren heet, doodde in april een 26-jarige jogger in de Italiaanse Alpen. President Maurizio Fugatti van de regio Trentino-Zuid-Tirol wilde de beer laten afmaken. Maar een rechter in Rome vindt dit besluit nu disproportioneel en onnodig.

Daarmee is de zeventienjarige JJ4 zijn leven in ieder geval voor een klein half jaar nog zeker. Dat geldt ook voor een andere beer die nog losloopt. Naast JJ4 loopt ook MJ5 het risico om afgemaakt te worden. Die beer viel in maart een man aan die met zijn hond aan het wandelen was. De man raakte gewond. MJ5 is nog op vrije voeten, maar hoeft volgens de rechter ook nog niet dood.