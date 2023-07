Thora- en bijbelverbranding mag bij Israëlische ambassade in Zweden

Een man mag zaterdag een thora en bijbel verbranden bij de Israëlische ambassade in Stockholm. Volgens de Zweedse nationale radio gaat het om een protestactie. Eind juni werd er ook al een heilig boek verbrand, toen ging het om een koran.

Volgens de Israëlische publieke omroep wil de Israëlische regering proberen om de verbranding tegen te houden. "Dit is een uiting van haat en gebrek aan respect die niets van doen heeft met de vrijheid van meningsuiting", citeert de omroep de Israëlische ambassadeur in Zweden.

Ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu reageert. "De heilige boeken van alle religies moeten worden gerespecteerd", schrijft hij op Twitter. De minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen noemt de actie in de krant The Times of Israel een "haatmisdrijf".

De omstreden minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir spreekt van "antisemitisme" op Twitter. Ben-Gvir wil dat Israël zijn ambassadeur terug roept als de protestactie niet verboden wordt.

Zweedse grondwet staat protestacties toe

De kans is groot dat dit verbod er niet komt, omdat de Zweedse regering na een koranverbranding in januari al probeerde dit soort verbrandingen te verbieden. De rechter stak ging daar toen niet in mee: volgens de Zweedse grondwet zijn dit soort protestacties toegestaan.

Eind juni stak een Irakese vluchteling tijdens een protestactie een koran in brand bij een moskee in Stockholm. Ook veegde hij zijn voeten af met pagina's van het boek en stopte hij er spek in, schreef het Zweedse medium SVT Nyheter. Dat laatste ligt gevoelig, omdat moslims vanwege hun geloof geen varkensvlees mogen eten.

De koranverbranding leidde tot woedende reacties in het buitenland. Zo werd in Irak de Zweedse ambassade bestormd.