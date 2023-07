Wagner speelt volgens VS geen rol van betekenis meer in Oekraïne

De paramilitaire Wagner Group speelt geen grote rol meer in de oorlog in Oekraïne, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. De VS ziet geen "significante" deelname van de huurlingen meer sinds de groep drie weken geleden korte tijd in opstand kwam.

De Wagner Group was een gevreesd leger en verantwoordelijk voor belangrijke Russische doorbraken in Oekraïne, onder meer bij Bakhmut.

Yevgeny Prigozhin, de baas van het huurlingenleger, had veel kritiek op de Russische legerleiding. Zo was hij maandenlang kwaad omdat hij te weinig munitie kreeg. Eind juni escaleerde de boel toen Wagner in een opmars richting Moskou trok. De opstand werd na korte tijd alweer afgeblazen met een deal en sinds die tijd is de toekomst van Wagner onduidelijk.

Het leek eerst de bedoeling dat Prigozhin naar Belarus zou vertrekken. Ook zouden alle Wagner-strijders die zich niet bij het leger wilden aansluiten hem volgen. Maar in Belarus is nog geen teken van Wagner vernomen.

In een geluidsopname zegt de Wagner-baas dat de Russen binnen korte tijd nieuwe successen aan het front kunnen verwachten van de huurlingen. Maar volgens de Amerikanen is Wagner dus niet of nauwelijks actief in Oekraïne.

De Russische president Vladimir Poetin had enkele dagen na de opstand een bijeenkomst met Prigozhin. Poetin zou de militairen van Wagner naar eigen zeggen hebben aangeboden om te blijven vechten, maar dan onder het bevel van een andere commandant.

Later ontkende Poetin het bestaan van Wagner. Toen een verslaggever bleef doorvragen over de situatie en hem vroeg of Wagner een aparte eenheid blijft, reageerde Poetin ontkennend: "Maar Wagner bestaat niet. Er is geen wet over private militaire organisaties. Het bestaat gewoon niet."