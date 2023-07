15.000 Berlijners geëvacueerd vanwege bom uit Tweede Wereldoorlog

Ruim 15.000 mensen in de Duitse hoofdstad Berlijn moesten donderdag hun woning verlaten, omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog was gevonden.

Volgens de Duitse krant Der Tagesspiegel is de bom 500 kilo zwaar. Het explosief werd donderdagavond gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Tijdens de ontploffing was het luchtruim boven het gebied afgesloten en reed er in de omgeving tijdelijk geen openbaar vervoer.

Volgens de politie waren de ontstekingen van de bom nog in relatief goede staat. De uitdaging was vooral dat de bom vijf meter de grond in was gezakt. Daardoor moesten autoriteiten het explosief eerst handmatig omhoog halen.

De politie meldt dat in totaal 27 appartementsblokken preventief werden ontruimd in het oosten van Berlijn, waar het explosief was gevonden. Bouwvakkers stuitten dinsdag op de bom in de buurt van een tennisbaan.