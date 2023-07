Feit of fabel: voelen zomers in Zuid-Europa minder warm aan dan hier?

Veel Nederlanders claimen een stuk minder last te hebben van de hitte wanneer zij op vakantie zijn in het zuiden van Europa, dan wanneer ze thuis zijn. Kan Zuid-Europese warmte echt minder heet aanvoelen? Twee experts leggen het uit.

Luchtvochtigheid is het sleutelwoord, legt meteoroloog Raymond Klaassen van weerbureau Weerplaza uit. "In het zuiden van Europa is de warmte vaak droger. Dat komt door de droge lucht, waarin minder waterdamp is opgeslagen. Dat zorgt ervoor dat je over het algemeen minder last hebt van de hitte. Vocht in de lucht kan ertoe leiden dat het benauwd aanvoelt. Dat is het grote verschil."



"Een hele droge luchtsoort zit rond de 10 procent luchtvochtigheid", vertelt Klaassen. "Dan is de lucht heel droog. Boven de 55 procent is de lucht minder droog en ga je dat steeds meer merken. En boven de 70 procent en 75 procent is de lucht al heel vochtig. Rond de 90 procent tot 100 procent wordt de lucht zelfs mistig."

In tropische gebieden ligt de luchtvochtigheid het hoogst. "Daar zit je bijna altijd boven de 80 procent en dat voelt superwarm aan. Dat maakt je benauwder en laat je voller voelen. Een vochtige lucht op je huid heeft ook consequenties. Als de lucht droger is dan is het makkelijker om te transpireren, daar komt het op neer. Je hebt als het ware geen vochtige deken om je heen hangen."

NU.nl-klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm sluit zich daarbij aan. "Hoe vochtiger de lucht, hoe minder goed vocht vanaf je huid verdampt - waardoor het moeilijker is om die huid af te koelen. Daardoor voelt het warmer aan."

Luchtvochtigheid hangt af van windrichting

Of het klam of juist droog aanvoelt, heeft vooral te maken met luchtstromingen. Zuidelijke lucht, afkomstig uit de Sahara, is vaak droog. Klaassen: "Als wij te maken krijgen met een zuidoostelijke stroming, hebben wij ook een droge lucht. Dan is het buiten beter uit te houden dan wanneer de warme lucht vol zit met waterdamp."

Schuttenhelm vult aan: "De luchtvochtigheid hangt ook af van de luchtdruk en windrichting. Wij hebben vaak invloed van lagedrukgebieden van de Atlantische Oceaan. Daarin bevinden zich opwaartse luchtstromen die veel vocht opnemen."

Heeft een periode van droogte ook invloed op de luchtvochtigheid? Klaassen zegt van wel, maar stelt dat de invloed van luchtaanvoer verreweg het grootst is. "Het heeft toch voornamelijk te maken met de plek vanuit waar de lucht wordt aangevoerd. Je kunt een droge periode hebben gehad, maar als deze wordt aangevoerd door zeelucht dan is het alsnog vochtig."

Een zuidelijke aanvoer kan ook in Nederland heel droog zijn. "Dat is dan vooral lucht die vanaf de Sahara komt. Die moet dan weliswaar de Middellandse Zee nog over, maar zelfs dan blijft de lucht erg droog waardoor het toch beter behapbaar is - ook tot in Nederland."