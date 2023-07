Volgeling van sekteleider Charles Manson na 53 jaar cel vrijgelaten

De 73-jarige Leslie van Houten, een volgeling van sekteleider Charles Manson, is na 53 jaar celstraf vrijgelaten uit de Amerikaanse gevangenis.

Charles Manson was een beruchte sekteleider die meerdere opdrachten tot moorden gaf. Van Houten was zijn jongste aanhanger. Ze was negentien jaar toen ze meedeed aan de moord op zakenman Leno LaBianca en zijn vrouw. Het stel werd in 1969 met meerdere messteken om het leven gebracht in een woonwijk in Los Angeles.