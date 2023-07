Thaise 'legerpremier' stopt, maar verkiezingswinnaar is niet per se zijn opvolger

De Thaise premier Prayut Chan-o-Cha vertrekt uit de politiek, heeft hij bekendgemaakt aan de vooravond van een cruciale stemming in het parlement. Doordat het leger daar een grote stem in heeft, is het de vraag of de hervormingsgezinde verkiezingswinnaar hem opvolgt.

Prayut kwam in 2014 aan de macht na een militaire staatsgreep. Maar de partij van de voormalige legerleider leed een zware nederlaag bij de verkiezingen in mei van dit jaar: UTN won slechts 36 van de 500 zetels in het parlement.

De hervormingsgezinde oppositieleider Pita Limjaroenrat was de grote winnaar. Toch betekent dit niet direct dat hij de nieuwe minister-president van Thailand wordt. Daarover beslist het parlement donderdag.

Naast de 500 gekozen parlementariërs mogen ook 250 senatoren stemmen. Die zijn allemaal benoemd door het machtige leger. De oppositieleider lijkt te kunnen rekenen op de steun van 312 parlementariërs, maar heeft 376 stemmen nodig om aan een meerderheid te komen. Het parlement kan blijven stemmen tot er voldoende steun voor een kandidaat is.

Pita heeft parlementariërs opgeroepen hem premier te maken en de "normaliteit te laten terugkeren" na bijna tien jaar heerschappij van de gevestigde orde, die op de hand van het leger is. "We zijn te ver gekomen om nu te verliezen", zei de oppositieleider afgelopen weekend tegen aanhangers in Bangkok. "We gaan samen de finish bereiken."