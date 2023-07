Ongekende hittegolf in Italië, maar in Nederland merken we er weinig van

In Italië is momenteel een uitzonderlijk hete en vooral lange hittegolf bezig. Ook andere delen van Zuid-Europa zuchten onder zeer hoge temperaturen. Maar in Nederland merken we daar voorlopig niet zo veel van.

"Het is echt overdreven warm in Italië", zegt Weerplaza-meteoroloog Jeroen Elferink tegen NU.nl. Op meerdere plekken gaat de temperatuur ruim over de 40 graden. Mogelijk worden er de komende dagen nog hogere temperaturen gemeten. Vooral op Sicilië en Sardinië kan dat gebeuren.

Naar verwachting houdt de huidige hittegolf nog zeker een week aan. Voor een land als Italië is dat "echt uitzonderlijk lang", zegt Elferink. Het land had ook in juni al te maken met een hittegolf.

"Italië is een langgerekt land dat grotendeels aan zee ligt. Temperaturen van 40 graden worden er wel vaker gehaald, maar altijd in vlagen. Het komt zelden voor dat dit soort hitte zo lang aanhoudt, dat is ongekend."

De hitte in Italië wordt veroorzaakt door een luchtstroom vanuit het zuiden. "Die blaast warme lucht vanuit de Sahara rechtstreeks Italië in", legt Elferink uit. Griekenland, Kroatië en Slovenië hebben om dezelfde reden te maken met uitzonderlijke hittegolven.

Mensen in Rome zoeken verkoeling bij een fontein voor het Pantheon. Foto: Reuters

Europese hittegolf ontloopt Nederland (voorlopig)

Ook Spanje, Frankrijk, Duitsland en Polen zuchten momenteel onder hoge temperaturen. In het zuiden van Spanje loopt het kwik deze week op tot rond de 45 graden. In het zuiden van Duitsland gaat de temperatuur mogelijk richting de 40 graden.

In Nederland hoeven we nog niet bang te zijn voor dat soort temperaturen. "De warmere lucht kan ons wel bereiken, maar dan nog krijgen we maar een fractie mee van wat er in Zuid-Europa gebeurt. Voorlopig zien we die hitte niet deze kant op waaien", zegt Elferink.

"Vorig jaar hadden we halverwege juli al temperaturen rond de 40 graden te pakken. Maar dat zien we nu niet gebeuren. Het wordt de komende tijd Hollands zomerweer, met naast zon ook behoorlijk wat regen."

Toch kan de hitte van dit moment alsnog gevolgen voor ons hebben in het najaar. De Middellandse Zee warmt momenteel fors op, wat de kans op slecht weer kort na de zomer vergroot.

"Als er koudere lucht vanuit het noorden op de warme lucht uit het zuiden botst in augustus en september, krijg je hevige onweersbuien", zegt Elferink. De kans op hevige buien, hagel en zware windstoten is het grootst in delen van Frankrijk en Duitsland. Maar de scheidingslijn kan ook richting Nederland opschuiven.