Vrachtwagen rijdt huis binnen in België: dode, zwaargewonde en huizen in brand

Een vrachtwagen is dinsdag een huis binnengereden in de Belgische provincie West-Vlaanderen. Daarbij kwam één persoon om het leven, een ander raakte zwaargewond. Zeker drie huizen staan in brand.

Het ongeluk vond rond 8.30 uur plaats in Wijtschate. Een vrachtwagen en een bestelwagen botsen op elkaar. Door de klap verloor de chauffeur van de vrachtwagen de controle over het stuur en reed de woning binnen.

De bestuurder van de bestelwagen overleefde de klap niet. De vrachtwagenchauffeur raakte zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

In het huis brak brand uit. Die is vervolgens overgeslagen naar minstens twee andere huizen, meldt HLN.