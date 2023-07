Turkije gaat tóch akkoord met NAVO-lidmaatschap Zweden: 'Historische stap'

Delen via E-mail

Turkije verzet zich niet langer tegen de toetreding van Zweden tot de NAVO. Dat zegt NAVO-baas Jens Stoltenberg maandagavond. Turkije blokkeerde lange tijd het Zweedse lidmaatschap.

Stoltenberg spreekt van een "historische stap". Volgens de secretaris-generaal van de NAVO voldoet Zweden aan alle eisen die Turkije had gesteld om toe te treden, waaronder aangescherpte antiterrorismewetgeving.

Nu gaat Erdogan het Turkse parlement toch vragen om met het lidmaatschap voor Zweden in te stemmen. Onduidelijk is waarom Turkije nu wél groen licht geeft. Het nieuws komt een dag voor de NAVO-top, die dinsdag van start gaat in de Litouwse hoofdstad Vilnius.