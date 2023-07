Kustwacht redt 86 migranten van een boot bij Canarische Eilanden

De Spaanse kustwacht heeft maandag 86 migranten van een boot gered bij de Canarische Eilanden. Een vliegtuig had de boot gespot en dacht aanvankelijk dat er zo'n tweehonderd mensen aan boord waren, maar dat bleken er minder te zijn. De kustwacht was op zoek naar een schip met vermiste migranten, maar volgens de Spaanse krant Público is dit waarschijnlijk een andere boot.

De boot waar de kustwacht naar zocht zou namelijk tweehonderd mensen aan boord hebben gehad. Bovendien zijn de mensen die nu zijn gered volgens de krant in goede gezondheid, terwijl de vermiste boot al bijna twee weken onderweg is. Volgens hulporganisaties zijn er nog twee andere boten vermist, met elk zo'n zestig mensen aan boord. Alledrie zijn vanaf Senegal vertrokken naar de Canarische Eilanden. Die eilandengroep hoort bij Spanje en is dus deel van de Europese Unie.

Het is nog niet duidelijk waar de gevonden boot vandaan komt. De Spaanse kustwacht zag het vaartuig op zo'n 130 kilometer ten zuiden van Gran Canaria.

Hulporganisatie Caminando Fronteras heeft kritiek op de aanpak van de Spaanse kustwacht. Die heeft één vliegtuig ingezet bij de zoektocht en dat vindt de hulpdienst te weinig.

In Senegal is het politiek onrustig, waardoor veel mensen de laatste tijd proberen te vluchten naar de Canarische Eilanden. In juni kwamen er negentien boten aan vanuit Senegal; in de vijf maanden daarvoor niet één. Vanaf Senegal moeten de migranten zo'n 1700 kilometer varen over de Atlantische Oceaan. Die route is erg gevaarlijk, door hoge golven en sterke stromingen.