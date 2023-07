Amerikaanse uitvinding kan in vijf minuten coronavirus opsporen in binnenruimte

Amerikaanse onderzoekers zeggen een monitor te hebben ontwikkeld waarmee in vijf minuten het coronavirus in de lucht in een binnenruimte zou kunnen worden opgespoord. De uitvinding werd gedaan door onderzoekers van de Washington University in Saint Louis.

"Als je met honderd mensen in een zaal zit, wil je niet vijf dagen later weten of je ziek zou kunnen zijn of niet. Het idee van dit apparaat is dat je in realtime, of elke vijf minuten, kunt weten of er een levend virus in de lucht is", laten de onderzoekers weten.