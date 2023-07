Erdogan: Zweden mag alleen NAVO-lid worden als Turkije mag toetreden tot EU

Delen via E-mail

Zweden mag wat Turkije betreft lid worden van de NAVO, als Turkije mag toetreden tot de Europese Unie. Dat liet de Turkse president Erdogan weten voor zijn vertrek naar de Litouwse stad Vilnius, waar een NAVO-top wordt gehouden.

Erdogan zei dat de EU serieus met Turkije moet gaan praten over een volwaardig lidmaatschap. Al sinds 1987 probeert Turkije lid te worden van de EU of de Europese Economische Gemeenschap (EEG), de voorloper van de EU, maar vooralsnog dus zonder succes.

Als Turkije lid van de EU kan worden, dan kan het Turkse parlement instemmen met Zweeds NAVO-lidmaatschap, zegt Erdogan. Eerder stelde hij al voorwaarden over het Zweedse beleid omtrent Koerden. Erdogan bestempelt hen als terroristen. In Zweden zouden Koerden wel welkom zijn.

Later op maandag is er Turks-Zweeds topoverleg in Vilnius, waar de NAVO-topconferentie dinsdag en woensdag wordt gehouden.