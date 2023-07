BBC schorst presentator vanwege verhaal over betaling voor expliciete tienerfoto's

De Britse omroep BBC heeft een presentator op non-actief gezet na een verhaal in tabloid The Sun. De tv-persoonlijkheid zou duizenden ponden hebben betaald aan een tiener in ruil voor expliciete foto's op seksueel gebied.

De BBC stelt in een verklaring "alle beschuldigingen" serieus te nemen. "Dit is een complexe en snel veranderende situatie en de BBC werkt zo snel mogelijk aan het vaststellen van de feiten om de juiste volgende stappen te kunnen nemen. Het is belangrijk dat deze zaken eerlijk en zorgvuldig worden afgehandeld."

Volgens de omroep kwamen er in mei voor het eerst signalen over de kwestie en kwam er donderdag nieuwe informatie "van een andere aard" aan het licht. De BBC heeft naast een eigen onderzoek ook contact met de externe autoriteiten.

Het is nog niet bekend om welke BBC-presentator gaat, behalve dat het een man is. The Sun meldde dat het iemand is die "bekend is bij een miljoenenpubliek".