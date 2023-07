Vijf jaar na spectaculaire redding: dit doen de Thaise grotjongens nu

Het hield de wereld in 2018 wekenlang in z'n greep: de reddingsoperatie waarmee twaalf jonge voetballers en hun coach uit een Thaise grot werden gehaald. Zo gaat het vijf jaar later met de jongens.

Op voorhand leek 23 juni 2018 geen bijzondere datum te worden. De jongens kropen die dag samen met hun coach in het noorden van Thailand de Tham Luang Nang Non grot in. Dat deden ze wel vaker. Die dag werden ze overvallen door een plotselinge regenbui. Daardoor liep de grot vol met water en kwam het team vast te zitten.

Een enorme reddingsoperatie werd opgetuigd om de jongens te redden. Er was een heldenrol voor de Britse duikers John Volanthen en Rick Stanton, die het team na dagen zoeken in de grot wisten te vinden. Uiteindelijk lukte het om de jongens één voor één met een urenlange duiktocht uit de grot te redden. Op 10 juli waren de twaalf jongens en hun coach weer op veilige bodem.

Adul Sam-on was de jongen die de duikers begroette toen ze hem en de andere voetballers in de grot vonden. Journalisten van The New York Times spraken eind vorig jaar met zijn voogd Go Shin Maung over hoe het met iedereen gaat. Zo verhuisde Adul voor een opleiding naar New York.

"De jongens gaan hun eigen weg", zei Go tegen de Amerikaanse krant. "Sommigen blijven studeren en anderen focussen zich op voetbal." Volgens hem sturen de jongens berichtjes naar elkaar om contact te houden en hun ervaringen te delen.

Media-aandacht had grote impact

De redding zelf was al een ongekende ervaring, maar daar kwam de enorme aandacht van de pers nog eens bovenop. Media van over de hele wereld wilden de jonge voetballers interviewen. Vervolgens buitelden ook nog eens filmproducenten over elkaar heen om samen met de voetballers hun verhaal te verfilmen.

Dat laatste is waarschijnlijk de reden dat de jongens de afgelopen jaren weinig in de publiciteit zijn gekomen. Zo schrijft The New York Times dat de families van de voetballers de rechten van hun verhalen aan Netflix hebben verkocht. In de contracten zou zijn opgenomen dat ze niet langer publiekelijk hun verhaal mogen doen.

Toch lukte het de BBC om vorig jaar Chanin 'Titan' Wibunrungrueang te spreken. Titan is de jongste speler van voetbalteam dat Wild Boars heette. In het interview vertelde Titan dat hij moeite had met alle internationale aandacht en hij zich moest aanpassen. "Veel mensen kenden mij. Ik wist niet hoe ik me moest gedragen. Ik voelde me gespannen als ik voor de camera stond of geïnterviewd werd."

Titan speelt nu bij een voetbalschool die na de redding werd opgezet door Ekkapol Chantawong, de coach die ook vastzat in de grot. "Ik ben echt trots omdat sommige kinderen hun doelen bereiken", vertelde hij bij de BBC. "Sommigen willen profvoetballer worden en op het hoogste niveau spelen."

In het midden zit de aanvoerder van het voetbalteam, Duangpetch Promthep, na de redding uit de grot in 2018. Foto: Getty Images

Aanvoerder van het team komt plots om het leven

Een succesvolle voetbalcarrière was ook het grote doel voor Duangpetch 'Dom' Promthep. De twaalfjarige aanvoerder van het voetbalteam bleef na de reddingsoperatie volop trainen om zijn voetbaldroom uit te laten komen. Hij kon dan ook z'n geluk niet op toen hij eind 2022 werd toegelaten tot een voetbalacademie in Engeland.

Des te groter was de schok bij zijn oude teamgenoten toen ze afgelopen februari plots slecht nieuws ontvingen over Promthep. Het voetbaltalent, dan zeventien jaar oud, werd bewusteloos gevonden in zijn studentenkamer in Leicestershire. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, maar die hulp mocht niet baten.

De doodsoorzaak was volgens Britse en Thaise media een hoofdwond. Vrienden en familie in Thailand kunnen het nieuws nauwelijks geloven. "Je zei dat je voor het nationale team zou spelen. Ik wist dat dit je zou lukken", reageerde een van de jongens die samen met Promthep uit de grot werd gered. "Slaap lekker mijn beste vriend. We zullen altijd met z'n dertienen bij elkaar zijn."

Paar voetballers gingen terug de grot in

De grot die de jongens wereldberoemd maakte, is inmiddels weer open voor publiek. Ondanks dat ze het avontuur in 2018 ternauwernood overleefden, zijn een paar voetballers en hun coach onlangs terug de grot in gegaan. Dat deden ze samen met Vern Unsworth, een van de duikers die hielp bij de reddingspoging.

Unsworth zag dat ze ervan genoten. "Ze hebben geen problemen meer met wat er is gebeurd", vertelde hij over het bezoek tegen The New York Times. "Ze hebben ook geen nachtmerries."

Volgens Unsworth gedragen de jongens zich niet alsof ze heel erg bijzonder zijn. "Ze proberen gewoon zo goed mogelijk door te gaan met het leven."