Belgische politie grijpt in bij illegale rave op gevaarlijk militair terrein

De Belgische politie heeft ingegrepen bij een aangekondigde illegale rave op een militair terrein in de buurt van Antwerpen. Tweehonderd feestgangers zijn weggestuurd. Het terrein is gevaarlijk omdat er niet-ontplofte oorlogsmunitie ligt.

Tien mensen weigerden te vertrekken en werden aangehouden. Het illegale feest begon diep in de nacht van vrijdag op zaterdag op het militaire terrein in natuurgebied Groot Schietveld in gemeenten Brecht en Wuustwezel.

Alle toegangswegen werden daardoor afgezet door politieagenten. De politie hield met drones het gebied in de gaten. "We willen te allen tijde vermijden dat er brand ontstaat, want het is code geel", aldus Berx volgens de omroep. Er zou twee jaar geleden nog een grote brand zijn uitgebroken in het gebied na een legeroefening met brandbare lichtspoorkogels.