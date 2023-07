Franse rechter verbiedt mars tegen politiegeweld in Parijs

Een Franse rechter heeft een mars verboden die vandaag in Parijs zou plaatsvinden ter nagedachtenis van een man die stierf tijdens een arrestatie in 2016. De rechter deed dat vanwege "de context van de rellen die volgden op de dood van Nahel" afgelopen juni.

De dood van de zeventienjarige Nahel, die van dichtbij werd neergeschoten tijdens een verkeerscontrole in Nanterre, zorgde voor massale demonstraties en ook rellen. In meerdere Franse steden werden auto's en vuilnisbakken in brand gestoken, gebouwen beschadigd en winkels geplunderd.

"Hoewel het geweld de afgelopen dagen is afgenomen, kunnen we (...) niet aannemen dat alle risico's op verstoring van de openbare orde zijn verdwenen", aldus de rechtbank in een verklaring.

Overleden na aanhouding

Vakbonden, linkse politieke partijen en verenigingen hadden hun leden opgeroepen om dit jaar deel te nemen aan de herdenkingsmars voor Adama Traoré. Deze zwarte Fransman overleed zeven jaar geleden in zijn politicel na een hardhandige aanhouding. Agenten wilden toen in eerste instantie zijn broer arresteren die naast hem liep en vroeg naar hun beider identiteitsbewijzen, maar Traoré had die niet bij zich en probeerde weg te rennen.

In een op Twitter geposte video zei Assa Traoré, de oudere zus van Adama, dat ze zaterdag een bijeenkomst bijwoont op de Place de la République om "de hele wereld te vertellen dat onze doden het recht hebben om te bestaan, zelfs in de dood".

Ook in andere Franse steden, waaronder Lille, Marseille, Nantes en Straatsburg, zijn voor dit weekend demonstraties tegen politiegeweld aangekondigd.